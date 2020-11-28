روسيا تعترض طائرة تجسس لأمريكا فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية، طائرة تجسس أمريكية، فوق البحر الأسود، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل 4 أيام، أنّ السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال فينوجرادوف"، منعت المدمرة الأمريكية "جون ماكين"، من انتهاك حدود روسيا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الحادث جرى في خليج بطرس الأكبر.

فيما أعلن الأسطول السابع الأمريكي، أن واشنطن لا تعترف بالحدود البحرية الروسية في خليج بطرس الأكبر ببحر اليابان، قرب مدينة فلاديفوستوك، وذلك بعد انتهاك مدمرة أمريكية لهذه الحدود اليوم.

وقالت قيادة الأسطول السابع الأمريكي، في بيان لها إن المدمرة "جون ماكين"، كانت تقوم بعملية لضمان حرية الملاحة في خليج بطرس الأكبر.

وأضافت: "بتنفيذ هذه العملية لضمان حرية الملاحة، أثبتت الولايات المتحدة أن هذه المياه ليست البحر الإقليمي لروسيا، وأن الولايات المتحدة، لا تتفق مع تصريح روسيا، بأن خليج بطرس الأكبر هو خليج تاريخي، وفقا للقانون الدولي".

وزعم البيان أن النظام، الذي يعتبر خليج بطرس الأكبر، بموجبه جزءا من المياه الإقليمية الروسية، أعلنته سلطات الاتحاد السوفيتي عام 1984.

يذكر أن منطقة مسؤولية الأسطول السابع الأمريكي، تشمل غرب المحيط الهادئ، وشرق المحيط الهندي.