أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" تحقق 1.2 مليون مشاهدة في أقل من 18 ساعة

حقق كليب أغنية "أنا مش نجيب ساويرس" للفنان محمد قماح، التي طرحها منذ ساعات قليلة مساء أمس الاثنين، أكثر من مليون و250 ألف مشاهدة، في وقت قصير.

"أنا مش نجيب ساويرس"، كلمات أحمد مرزوق، ألحان وتوزيع محمد قماح، وتم تصوير فيديو كليب الأغنية بمدينة الشيخ زايد، وهو من إخراج إيهاب بهجت.

وتدور تفاصيل الأغنية عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، ولكن بطريقة كوميدية حيث يقول المطرب محمد قماح للفتاة في الفيديو كليب: "عاوزة حد يكون معاه ماني، يعيشك عيشه فاني أنا مش نجيب ساويرس، تنزلي من البوجاتي وتدخلى على البزراتي"، وتلك الفتاة تطلب منه أموالًا كثيرًا خلال أحداث الفيديو كليب ولكن يرد عليها بسخرية بجملته الشهيرة "أنا مش نجيب ساويرس".

وجاءت فكرة الأغنية من خلال قيام زوجة المطرب محمد قماح، واحتياجها لمتطلبات كثيرة في حين أن ظروفه المادية لا تسمح بتوفير متطلباتها ليرد عليها بجملة "هو إنتي فكراني نجيب ساويرس ولا إيه" وتلك الفكرة جاءت من ذلك المنطلق حيث قام باسم عبدالمنعم مدير أعمال محمد قماح باستدعاء الشاعر أحمد مرزوق لكتابة الأغنية.

من جانبه أبدى رجل الأعمال نجيب ساويرس موافقته على كلمات الأغنية بعد طرحها عليه، حيث قام بتوفير اللوكيشن الخاص بالتصوير الفيديو كليب وهو الراعي الرسمي للفيديو كليب.

وسبق وأبدى الفنان محمد قماح، رأيه في أغاني المهرجانات التي حققت انتشارًا واسعًا، مشيرًا إلى أن أغاني المهرجانات، يوجد منها ماهو جيد وماهو سيئ.

وعن إمكانية غنائه أغانى المهرجانات، قال "مش هغني مهرجانات، ولكن لا أمانع أن ألحنها، لأني بحب مزيكا المهرجانات".