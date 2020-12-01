إصابة المذيع محمد نشأت بفيروس كورونا

أصيب الفنان والإعلامي محمد نشأت، المذيع براديو "90 90"، ومقدم برنامج "ساخر" على قناة النهار، بفيروس كورونا.

وأجرى محمد نشأت، مسحة بإحدى المستشفيات، وثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

وقبل يومين، نشر حساب يحمل اسم الإعلامي محمد نشأت، "كوميك" عبر "فيس بوك"، بشأن إصابته بدور برد، والتخوف من إصابته بكورونا بشكل كوميدي.

ويقدم الإعلامي محمد نشأت، تجربة تليفزيونية مختلفة على شبكة تليفزيون "النهار"، من خلال تقديم برنامج كوميدي يدور في إطار سياسي ساخر، يحمل اسم "ما وراء البرنامج".

وقال محمد نشأت لـ"الوطن" إن البرنامج يتناول أبرز القضايا التي تشهدها الساحة، بشكلٍ ساخر، ويظهر معه مجموعة من المُمثلين الشباب، لتجسيد بعض المشاهد، من إخراج هاني حمدي.

وشارك محمد نشأت، في عدد من الأعمال الفنية خصوصًا وأنه خريج الدفعة الثانية من مركز الإبداع الفنى التي أشرف عليها المخرج خالد جلال، بخلاف عمله فترة طويلة على خشبة المسرح القومي.

ومن الأعمال السينمائية التي شارك فيها محمد نشأت "صعيدي رايح جاي"، و"في شقة مصر الجديدة"، و"الدساس"، و"هروب ضطراري"، و"ضغط عالي".

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها محمد نشأت "الميزان" مع غادة عادل وأحمد فهمي وباسل الخياط، و"أريد رجلا" مع إياد نصار، أحمد عبدالعزيز، ظافر عابدين، ميرنا المهندس، و"سبع أرواح" مع خالد النبوي، وإياد نصار، و"بعد البداية" مع طارق لطفي، بخلاف مسلسلات "جراب حواء"، و"تحية طيبة وسعد"، و"العيادة"، و"بدر وبدرية"، و"جمهورية نعمات".