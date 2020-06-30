 نشأت الديهي: السيسي يقود أكبر محاولة لتغيير الواقع مثلما فعل محمد علي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود أكبر محاولة لتغيير الواقع مثلما فعل محمد علي، فذكر أن 30 يونيو يُعد تاريخ انطلاق إرادة الشعب المصري لتغيير الواقع المرير الأليم، بعد أن كادت مصر أن تضيع ولكن الشعب المصري بإرادته وقوته وجيشه وشرطته كان له رأي آخر، مثلما حدث يوم 13 مايو 1805 والذي يُعد تاريخي ومفصلي وفارق في تاريخ الشعب المصري عندما انتفض ضد الظلم والطغيان، وقرر أن يفرض إرادته على الجميع، فالشعب المصري كان في حالة فقر وعوز وانبطاح تحت حكم خورشيد باشا الوالي العثماني لمصر.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنه في يوم 13 مايو 1805 قال الشعب المصري بكافة طوائفه لا للحكم العثماني وانهوا عهد ظلامي للحكم العثماني، وطالبوا أن يكون الشعب المصري صاحب الكلمة العليا والحق الأصيل في اختيار من يحكمه، وأن ينصاع الآخرين لقرار الشعب بإسناد المسئولية لـ محمد علي باشا، الجندي الضابط المقاتل الشجاع.

وأكد الإعلامي، أن من يذكر 30 يونيو لا بد أن يعود بذاكرته ليوم 13 مايو 1805 الذي يربط بينهما رابط فرض إرادة الشعب المصري، ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي 13 مايو الشعب المصري طردوا خورشيد باشا وطلبوا أن يتولى محمد علي الحكم، وفي 30 يونيو طرد المصريين محمد مرسي وأعوانه، وطالبوا السيسي بتولي الحكم".

وأشار "الديهي"، إلى أن ما حدث مع محمد علي الذي استمر لـ6 سنوات في محاربة المماليك، والعمل على بناء الجيش المصري وتسليح الجيش، والعمل على تحقيق نهضة في كافة المجالات، وعمل على تطوير التعليم، حدث عقب ثورة 30 يونيو بخوض الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرب ضروس ضد الإرهاب، وبدأ في إعادة بناء الدولة المصرية في كافة المجالات تزامنًا مع الحرب على الإرهاب.