محافظ القاهرة: إزالة 16 عقارا و16 محلًا لتعارضهم مع محور الحضارات

أكد اللواء خالدعبد العال، محافظ القاهرة، أنه جاري إزالة تعارضات محور الحضارات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز المشروعات القومية الكبرى، لرفع العناء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة؛ إذ أزيل 16 عقارا و16 محلًا؛ لتعارضهم مع مسار كوبري محور متحف الحضارات بمنطقة التونسي -بجوار بوابة جحا- بحي الخليفة.

وتابع المحافظ تسكين الأسر المستحقة في مدينة بدر، وشاغلى المحلات في سوق التونسي الجديد، بالتنسيق بين رئيس حي الخليفة والقيادات الأمنية من قطاع جنوب القاهرة، ومأمور قسم شرطة الخليفة ومفتش المباحث، على أن تستكمل الأعمال على مدار الأيام المقبلة.

من جانبها، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، البدء في إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور متحف الحضارات في منطقة التونسي، لتطوير المنطقة التاريخية والتراثية بعين الصيرة وبحيرة عين الحياة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والاهتمام أيضا بتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه أزيل بالفعل 16 عقارا و16 محلا؛ لتعارضهم مع الكوبرى، وسكنت الأسر المستحقة في مدينة بدر، وشاغلي المحلات في سوق التونسي الحضارى الجديد، وجاري استكمال الأعمال على مدار الأيام المقبلة.

وأشارت جيهان عبدالمنعم، إلى أن كوبرى محور الحضارات ومتحف الحضارة من أهم تلك المحاور بالمنطقة الجنوبية؛ إذ يتكون من مشروعين، الكوبري الأول هو عين الصيرة، الذي يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائري، يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة، متجها إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائري، ويمر الكوبري عموديا فوق الكوبري الآخر الذي يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش، ويمر عبر منطقة الإمام الليثي والإمام الشافعي، وأعلي شارع الكردي، ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي، ليلتقي بطريق الاتوستراد.

ونوهت نائب المحافظ إلى أن المشروع يأتى في إطار جهود تطوير القاهرة التاريخية، بما يسمح بعودتها لأداء دورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.