محافظ القاهرة يقر مواعيد المحال والمطاعم بدء من الغد

أقر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مواعيد ممارسة المحال التجارية والمقاهي والورش لنشاطها، التي سيتم تنفيذها بدء من أول ديسمبر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، لتحقيق الانضباط بالشارع، والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة، أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها صيفا الساعه 7 صباحا، وينتهي النشاط ويتم الغلق في تمام الساعة 11مساء، وفيما يتعلق بفصل الشتاء، ستكون من الساعه 7 صباحا حتى 10 مساء.

وأضاف المحافظ، فيما يتعلق بالبازارات والمطاعم، سيكون العمل صيفا بداية من الساعة 5 صباحا، وحتى 1صباحا صيفا، بينما تكون فترة العمل شتاء من 5 صباحا حتى 12مساء.

وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية أشار المحافظ، إلى أن مواعيد عملها ستمتد من 8 صباحا حتى 7مساء صيفا، ومن 8 صباحا حتى 6 مساء شتاء.

كما نوه المحافظ بأن يومي الخميس والجمعة، سيتم السماح بفتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحا، وحتى 12مساء صيفا، بينما ستعمل شتاء من 7 صباحا حتى 11مساء، وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات، ستعمل يومي الخميس والجمعة، من 5 صباحا حتى 1 صباحا صيفا وشتاء.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، سيتم بداية الغد، تطبيق قرار الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الخاص بمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، على مدار العام، مع مراعاة توقيتات الصيف والشتاء.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن وزارتي التنمية المحلية والداخلية تشاركان فى متابعة تنفيذ قرار غلق المحلات، لافتا إلى أنه لا رجعة فى تطبيق القرار لتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ على الصحة العامة وعدم الإزعاج، وخفض حدة الضوضاء، ومساعدة الدولة في الحفاظ على المرافق العامة والبنية التحتية والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع، والقضاء على العشوائية، والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق.

وأشار إلى أن محلات السوبر ماركت والبقالة والصيدليات والمخابز ومحلات الخضار والفاكهة، ستكون مفتوحة ولا ينطبق عليها قرار الغلق، لتلبية احتياجات المواطنين، علاوة على استمرار خدمة الديليفري طوال الـ24 ساعة، لخدمة المواطنين، مع استمرار عمل محطات الوقود والورش الموجودة على الطرق الرئيسية لتقديم الخدمة.

وفي سياق متصل، أقرت وزارة التنمية المحلية، مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الصيف والعاشرة مساء في فترة الشتاء، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل شتاءً.