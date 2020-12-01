للاستجمام أو التسوق.. تعرف على العروض الخاصة المتاحة بـ"مصر للطيران"

دائما ما يبحث المسافرون للاستجمام أو التسوق أو حتى الأعمال الخاصة عبر خطوط الطيران عن عروض الرحلات الخاصة، التي توفر عليهم بعض المصاريف، وهو ما طرحته شركة مصر للطيران، الطيران الرسمي لجمهورية مصر العربية، التي وضعت عددا من الشروط والمعايير، منها أن الشركة تحتفظ بحق تغيير أسعار العرض دون إشعار مسبق ​​.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها يوميا لقرائها عددا من الرحلات المتاحة عبر شركة مصر للطيران.

عروض خاصة للرحلات

من القاهرة للشارقة

سعر الرحلة: يبدأ من 5160 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: يومان.

الحد الاقصى للإقامة: 12 شهر .

تعديل حجز الرحلة: بدون رسوم تعديل.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه مصري.

الاسترداد: 1000 جنيه مصري.

من القاهرة للبحرين

سعر الرحلة: يبدأ من 4563 جنيها مصريا.

تعديل حجز الرحلة: 500 جنيه مصري.

التخلف عن السفر: 100% من سعر التذكرة.

الاسترداد: 1000 جنيه مصري.

من القاهرة للجزائر

سعر الرحلة: يبدأ من 5890 جنيه مصري.

تعديل حجز الرحل: بدون رسوم تعديل.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه مصري.

الاسترداد: 1000 جنيه مصري.

من القاهرة للندن

سعر الرحلة: يبدأ من 7790 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: 3 أيام.

الحد الأقصى للإقامة: 12 شهرا.

تعديل حجز الرحلة: بدون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه مصري.

الاسترداد: قبل السفر وبعده 1000 جنيه مصري.

من القاهرة لبرلين

سعر الرحلة: يبدأ من 7330 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: 5 أيام.

الحد الأقصى للإقامة: 12 شهرا.

تعديل حجز الرحلة: بدون رسوم تعديل.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه مصري.

الاسترداد: 1000 جنيه مصري.

من الإسكندرية لدبي

سعر الرحلة: يبدأ من 5540 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: يومان.

الحد الأقصى للإقامة: 12 شهرا.

تعديل حجز الرحلة: بدون رسوم تعديل.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه مصري.

الاسترداد: 1000 جنيه مصري.

من القاهرة لنيويورك

سعر الرحلة: يبدأ من 10651 جنيها مصريا.

تعديل حجز الرحلة: بدون رسوم تعديل.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه مصري.

الاسترداد: 1000 جنيه مصري.

من القاهرة لفيينا

سعر الرحلة: يبدأ من 6178 جنيها مصريا.

الحد الأدنى للإقامة: 5 أيام.

الحد الأقصى للإقامة: 12 شهرا.

تعديل حجز الرحلة: بدون رسوم.

التخلف عن السفر: 1500 جنيه مصري.

الاسترداد: قبل السفر وبعده 1000 جنيه مصري.