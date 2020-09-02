بدء تشغيل رحلات خاصة لعودة الكوادر التعليمية من القاهرة للسعودية

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية عن بدء تشغيل رحلات خاصة لعودة الكوادر التعليمية ومرافقيهم من القاهرة للمملكة، وأكدت الشركة على ضرورة اتباع المسافرين لإجراءات السفر المتبعة وهي:

1- التأكد من صلاحية تأشيرة الدخول وجواز السفر.

2- إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل الإقلاع بـ48 ساعة على أن تكون النتيجة سلبية.

3- اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

4- الوزن المسموح به حقيبتين على ألا يتجاوز وزن الحقيبة الواحدة الـ 23 كيلو.

وحددت الشركة مكاتبها بكل من من القاهرة والإسكندرية لحجز الرحلات واستصدار.

وأوقفت المملكة العربية السعودية كل الرحلات الدولية المنتظمة من وإلى المملكة مارس الماضي، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها لمواجهة فيروس كورونا.