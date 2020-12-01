بعد واقعة "فتاة سقارة".. تعرف على رسوم التصوير في المناطق الأثرية

حالة من الجدل أثارتها جلسة التصوير التي شهدتها منطقة سقارة الأثرية والتي انتهت بالقبض على الفتاة وتدعى "سلمى الشيمي" عقب إحالة الأمر ببلاغ من رئيس المجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري.

وتضاربت الأنباء حول التهمة الموجهة إليها خاصة عقب تأكيد مدير منطقة سقارة أن الفتاة قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من قطع تذاكر ورسوم التصوير.

"الوطن" اطلعت على لائحة تنظيم التصوير بالمناطق الأثرية للوقوف على مدى قانونية جلسة التصوير التي قامت بها "الشيمي".

تتيح وزارة الآثار التصوير التجاري سينمائي وتلفزيوني وفوتوغرافي بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال باقات متنوعة يومية وأسبوعية وشهرية للمصريين والأجانب مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة التصوير التي أقرها المجلس الأعلى للآثار ويتم تنظيمها طبقا للتالي:

- التصوير الإعلامي والفيديو الخاص بتغطية الندوات والأحداث الثقافية والفنية والافتتاحات مجاناً.

- التصوير السينمائي والفيديو مجاناً لكل من الجهات التالية: التليفزيون المصري والمركز القومي للسينما ومشروعات كليات الإعلام ومشروعات أكاديمية الفنون، والمشروعات الدراسية الخاصة بالجامعات المصرية.

- يتم منح تخفيض 50% من الرسوم المقررة للتصوير السينمائي أو الفيديو في حالة التصوير بالأراضي الصحراوية الواقعة في حرم المناطق الأثرية.

- يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه في حالة استخدام مصادر الكهرباء التابعة للوزارة.

مواعيد التصوير في (غير مواعيد العمل الرسمية) تكون إما كفترة صباحية من الساعة الواحدة صباحاً حتى السابعة صباحاً، أو كفترة مسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءاً وتحتسب الفترة الصباحية أو المسائية برسوم تصوير كاملة.

وفي حالة الزيارة الخاصة مع التصوير يتم تحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيه بالإضافة لرسوم الزيارات أو التصوير.

وفي حالة فتح المواقع الآثرية والمتاحف بغرض التصوير فقط في غير مواعيد العمل الرسمية، يتم تحصيل مبلغ خمسة آلاف جنيه فقط عن كل يوم تصوير، بالإضافة إلى رسوم التصوير المقررة بالائحة.

- الرسوم المقررة للمصريين في المقابر الأثرية 2000 جنيه، وذلك في اليوم الواحد بعد موافقة السلطة المختصة، وللأجانب 3000 جنيه، وذلك في اليوم الواحد بعد موافقة السلطة المختصة.