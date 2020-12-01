مصور سيشن سقارة: سلمى الشيمي خلعت العباية وارتدت "الفرعوني" داخل الهرم

كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل التحقيقات التى جرت مع مصور جلسة تصوير الموديل سلمى الشيمي فى منطقة آثار سقارة، إذ تبين أن المصور حسام محمد، 22 سنة، تقاضى مبلغ 1000 جنيه مقابل تصوير "السيشن"، الذي أثار حالة جدل كبيرة خلال الساعات الماضية.

وقال مصور "فوتوسيشن سقارة" في التحقيقات: "سلمى دخلت بالعباية، وأول ما سألونا هتصوروا إيه، قولنا هنصور فوتوسيشن عادى عن الفراعنة، وغيرت العباية ولبست الملابس الفرعونية، ولما شافنا الموظف قال لينا: هنراضى الناس؟.. وفعلا دفعنا لهم 1500 جنيه، بس ده كل اللى حصل"، بحسب المصادر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لفتاة تدعى سلمى الشيمي، ترتدي زيًا فرعونيًا، بجوار هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية بمنطقة البدرشين، وبعض المعالم الأثرية المحيطة به.

وأحدثت جلسة التصوير ضجة كبيرة، نظرًا لما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بـ"الابتذال الذي لا يليق بواحدة من أهم المناطق الأثرية، وأكثرها تقديسًا عند المصري القديم".

وتقدم المحامى أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، ببلاغ إلكتروني، للنائب العام، يطلب فيه التحقيق مع سلمى الشيمي، قال فيه: "إن ما قامت به المشكو في حقها، يعد إهانة للدولة المصرية بكاملها وتهكمًا على الحضارة المصرية، يستوجب المساءلة القانونية، حتى يكون العقاب بمثابة ردع عام لكل من تسول له نفسه النيل من مصر وحضارتها، وردع خاص للمعروض ضدها على ما اقترفته من جرم".

وكانت أجهزة الأمن، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، قد تمكنت من تحديد مكان تواجد المتهمة، وانطلقت مأموريات استهدفتها، وألقت القبض عليها، كما تم ضبط مصور "الفوتوسيشن"، بعد استهدافه فى منزله بحلوان، واعترفا بأنهما دخلا المنطقة الأثرية بعد دفع مبلغ 1500 جنيه لـ4 أفراد من الأمن و4 موظفين، تم تحديدهم وضبطهم ، وترحيلهم صباح اليوم، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم.