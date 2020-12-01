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محمود مسلم

القوى العاملة: تحصيل 315 ألفا و 247 جنيها مصريا مستحقات عامل مصري بالسعودية

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الوطن
12:31 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري " أحمد .س"  وبلغت 75 ألفاً و599 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 315 ألفا و 247 جنيها تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد  كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .

وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطن المذكور  حتى تم صرفها من بنك الراجحى  ، فضلا عن حصوله من كفيله على تأشيرة خروج نهائي وبذلك تم تسوية شكواه الواردة ، وقدم الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في  مكتب التمثيل العمالي على مساعدته فى الحصول على مستحقاته كاملة. 

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