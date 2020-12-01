فيديو.. 157 عاما على ميلاد محامي المرأة "قاسم أمين"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلاميان حسام الدين حسين وجومانا ماهر، على القناة الأولي، تقريرا تلفزيونيا عن ذكرى ميلاد "محامي المرأة" قاسم أمين.

ويوافق ذكرى مولد قاسم أمين يوم 1 ديسمبر 1863، ويعتبر واحد من القامات المصرية الكبيرة والذي وصف بمحامي المرأة ونصيرها والمدافع عن حقوقها مع اهتمامه بقضايا تحرير المرأة والمطالبة بإصلاح وتغيير وضعها في المجتمع المصري، إذ تبنى قاسم أمين هذا التوجه لاقتناعه التام بأن المرأة هي أساس المجتمع التي تنشئ أجيالا صالحة تساعد على إقامة وطن متحضر.

وُلد قاسم محمد أمين بالإسكندرية ثم انتقل إلى أسرته مع القاهرة وسكن بحي الحلمية والتحق بمدرة التجهيزية الثانوية الخديوية وتعلم فيها اللغة الفرنسية، وانتقل بعدها للدراسة بمدرسة الحقوق والإدارة وتخرج فيها بعد حصوله على الليسانس وهو في العشرين من عمره.

عمل قاسم أمين بالمحاماة بعد حصوله على الليسانس، ثم سافر إلى فرنسا في بعثة دراسية دامت لأربع سنوات أنهى فيها دراسته القانونية بتفوق كبير وجدد خلال تلك الفترة بجمال الدين الأفغاني ومدرسته وكان المترجم الخاص بالإمام محمد عبده في باريس.

عاد إلى مصر بعد بعثته في فرنسا وتدرج في مناصب القضاء، فعين وكيلا للنائب العمومي في محكمة مصر المختلطة ومستشارا بمحكمة الاستئناف، ثم انتقل إلى قسم قضايا الحكومة، وظل يترقى في المناصب إلى أن وصل إلى منصب مستشار وهو في سن الـ 31.

اشتهر بكونه زعيم الحركة النسائية في مصر لدفاعه عن الحرية الاجتماعية وتحقيق العدالة وإنشاء الجامعة المصرية ومناداته بأهمية التربية في سبيل النهضة القومية، وهو أول من عمل على تحرير المرأة وذاع صيته فتلقى هجوما كبيرا نتيجة اختلاط دعوته بالدعوة إلى الانحلال والسفور، رغم عدم وجود شيء من هذا في كتاباته.