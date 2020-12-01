فيديو.. تشييع جنازة نادي السباعي "عبد الغفور البرعي الحقيقي"

شيع المئات من أهالي مدينة طنطا جنازة نادي السباعي، الشخصية الحقيقية للحاج عبدالغفور البرعي، التي جسدها الفنان الراحل نور الشريف في مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي"، وتم دفنه بمقابر العائلة بطنطا.

ويعد "السباعي" من أشهر وأكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة تل الحديد في طنطا، التقى به الفنان نور الشريف أثناء تحضيره مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وأخذ عنه قصة بيع الطائرة خردة وتقطيعها، وتعرف من خلال الحديث معه على سبل التجارة في الحديد، وإجراء المناقصات، ما ساعده على تجسيد قصة تاجر الحديد بكل دقة واحترافية.

وفي وقت سابق، قال "نادي السباعي"، في لقاء مع الإعلامي "محمود سعد" إنه الشخصية الحقيقية لـ"عبدالغفور البرعي" التي أداها الفنان الراحل نور الشريف في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، خلال برنامجه "باب الخلق"، الذي يُعرض على قناة "النهار"، حيث تجول سعد في الوكالة الخاصة بـ"السباعي".

وقال السباعي إن أحداث مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ليست كلها حقيقية، حيث طغى عليها الأسلوب الدرامي: "أنا فعلا اطحنت في شبابي"، موضحًا أنه التقى الفنان نور الشريف أثناء أدائه المسلسل أكثر من مرة.

وعن قصته الحقيقية، أكد أنه خرج للعمل وعمره 5 سنوات بعد وفاة والده، وعند بلوغه 14 عامًا قرر افتتاح محل بكفر الشيخ، وتزوج من إحدى أقارب والدته، وبلغت تكلفة الزواج حينها 7 جنيهات، واشترى أول بضاعة بالمبلغ الذي جمعه من هدايا الزواج.

وأوضح أنه حقق ربحا من بيع البضاعة أكثر مما توقع، فقرر شراء مشغولات ذهبية لزوجته باعتبارها "وش السعد" عليه، كما وصفها، موضحًا أنه اشترى طائرة كما جاء في المسلسل، بمبلغ 100 جنيه وقطعها بنفسه لأجزاء.

وأكد أنه تعلم الصبر من عمله، وكان يشعر منذ صغره أنه سيصل إلى مكانة كبيرة، كما أنه أدى فريضة الحج 21 مرة ويحفظ القرآن الكريم كاملا، ولكنه لا يعرف القراءة أو الكتابة، وبنى مسجدا ومستوصفا صحيا خيريا.