وفاة عبدالغفور البرعي الحقيقي والعزاء في طنطا

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الحاج نادي السباعي، البطل الحقيقي لمسلسل عبدالغفور البرعي.

وأعلن محمد السباعي، نجل المتوفى، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أنّ صلاة الجنازة ستقام ظهر اليوم من المسجد الذي يحمل اسم والده أمام المنزل، على أن يكون العزاء بمنطقة تل الحدادين في طنطا بمحافظة الغربية.

وقبل عام، أجرى الإعلامي محمود سعد، لقاء مع شخص يُدعى "نادي السباعي"، وهو الشخصية الحقيقية لـ"عبدالغفور البرعي"، التي أداها الفنان الراحل نور الشريف في المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، وذلك خلال برنامجه "باب الخلق"، الذي يُعرض على قناة "النهار"، حيث تجول سعد في الوكالة الخاصة بـ"السباعي"، ونشر صورة تجمعه بالنجم الراحل نور الشريف، التي كان يضعها المتوفى صورة حسابه الشخصي على فيس بوك.

وقال السباعي، في حواره حينها، إنّ أحداث مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" ليست كلها حقيقية، إذ طغى عليها الأسلوب الدرامي، "أنا فعلا اطحنت في شبابي"، موضحًا أنّه التقى الفنان نور الشريف أثناء أدائه المسلسل أكثر من مرة.

وعن قصته الحقيقية، أضاف "نادي"، أنّه خرج للعمل وعمره 5 سنوات بعد وفاة والده، وعند بلوغه 14 عامًا قرر أن يفتح محلا بكفر الشيخ، وتزوج بإحدى أقارب والدته، وبلغت تكاليف الزواج حينها 7 جنيهات، واشترى أول بضاعة له بالمبلغ الذي جمعه من هدايا الزواج.