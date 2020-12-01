سرق "جوز بط".. القبض على محام مفصول من النقابة بالبحيرة

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور في البحيرة، القبض على محام مفصول من النقابة، اليوم، بتهمة سرقة "بطتين" من إحدي السيدات .

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من ربة منزل بقيام أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكي بسرقة "جوز بط" منها وفر هاربًا، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة ببيع الطيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، نزل شخص من سيارة ملاكي وطلب شراء بطتين، وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هربًا.

وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة، وجرى تم تحديد صاحبها، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعى " محمد"، محام مفصول من نقابة المحامين وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليه، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.