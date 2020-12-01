تحرير 89 محضرا تموينيا في حملات مكثفة بـ6 مراكز في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكبرة، اليوم بالتنسيق مع مباحث التموين، استهدف المحال التجارية والأسواق بنطاق مراكز "المحموديه - بدر - الدلنجات - أبوحمص - إيتاي البارود - شبراخيت" للتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة للمواطن.

وأسفرت الحملات التي شاركت فيها مباحث التموين والإدارة الصحية عن تحرير عدد 13محضرا ضد مخابز بلدية بمركز ومدينة المحمودية، لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف عن إنتاج خبز بدون إذن مسبق أو عذر قهري.

وفي مركز ومدينة الدلنجات، جرى تحرير 33 محضرا تموينيا ضد محال تجارية ومخابز بلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتوقف مخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق من الجهات المختصة أو عذر قهري، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وضبط 20 عبوة عطور منتهية الصلاحية، وعدد 100 عبوة مبيدات محظورة، وعدم إعلان عن أسعار سلع غذائية.

وفي مركز ومدينة بدر، تم تحرير 15 محضرا ضد مخابز بلدية لإنتاجها خبز ناقص وتوقف عن العمل بدون إذن رغم توافر جميع عوامل الإنتاج، وفي مركز ومدينة أبو حمص، تم تحرير 10 محاضر تموينية بالمخابز عبارة عن نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى، وتصرف فى عدد 7 شيكارة دقيق زنة 50كجم.

وفي مركز ومدينة إيتاي البارود، حررت الحملة 12 محضرا ضد مخابز بلدية متوقفة عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية ودون إذن رسمى، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم إعلان مواعيد العمل، إلى جانب 6 محاضر لأصحاب مخابز للتوقف عن إنتاج الخبز المدعم بدون إذن أو عذر في مركز ومدينة شبراخيت.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار الحملات التموينية لتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز لتوصيل الدعم لمستحقيه، ومنع احتكار السلع والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة والبيع بالسعر الرسمي والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة، والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.