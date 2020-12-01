بيومي فؤاد وشيرين وشريف الدسوقي يبدأون "الشنطة" مع تامر عبدالمنعم

يبدأ منتصف شهر ديسمبر الجاري تصوير أحداث فيلم "الشنطة"، والمقرر عرضه خلال إجازة منتصف العام.

وينتمي "الشنطة" لنوعية أفلام "الأكشن الكوميدي"، وسيتم تصوير الأحداث بين القاهرة ودبي.

"الشنطة" من إنتاج شركة "سبوت 2000" لصفوت غطاس، وشركة "X.O" الإماراتية، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، والذي يلعب دور البطولة بجانب بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي، مع ظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.

وأعرب الفنان تامر عبدالمنعم، في بيان، عن سعادته بمشاركة مجموعة العمل والمخرج أحمد البدري، وقال إن فيلم "الشنطة" سيكون مفاجأة للجمهور، لأنه ينتمي لنوعية الأفلام "الأكشن الكوميدي"، وهذه النوعية تلقى إعجاب الجمهور.

وأضاف "بدأنا التحضير للفيلم منذ فترة وجيزة، وسنبدأ التصوير منتصف الشهر الجاري، على أن يُعرض خلال إجازة منتصف العام، وسيتم التصوير بين القاهرة ودبي".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عبدالمنعم كان مسلسل "الضاهر"، وكان من تأليفه، وإخراج ياسر زايد.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم، قد نفى مؤخرًا دخوله عالم الفن عن طريق واسطة والده محمد عبدالمنعم المستشار الصحفي للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف عبدالمنعم، خلال حواره مع الإعلامية بثينة توكل، في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع عبر شاشة "اليوم"، أنه قام بإنتاج عدد من الأعمال بداية من عام 2003.

وتابع عبدالمنعم "كنت صاحب عادل إمام من قبل والدي، ومثلت أمير الظلام وبودي جارد، ليس عن طريق الواسطة ولكن لصداقتي بالزعيم".

ونفى تامر عبدالمنعم، اعتذاراه للفنان محمد فؤاد "مش أستاذي وماعتذرتلوش بسبب الأزمة الأخيرة معه بسبب مسلسل الظاهر، واتضايقت لما كسب القضية مني، والمشكلة انتهت لأني مظلوم، والظلم وحش".

وأضاف عبدالمنعم: "أنا حر أهاجم أي شخص بأي حاجة، وماعنديش حدود، حتى لو كان الفنان محمد فؤاد".