روسيا تدعو شنجهاي للتعاون لاستبدال الدولار بعملات وطنية

أعرب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن رغبة بلاده في استخدام العملات المحلية بدلا من الدولار الأمريكي، فيما يخص التجارة بين دول منظمة شنجهاي للتعاون، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع المنظمة، أمس الاثنين، إنّ استبدال الدولار بالعملات المحلية (للبلدان الأعضاء في المنظمة) في التجارة ضمن منظمة شنجهاي للتعاون إس سي أو (SCO)، واحدة من أكثر مجالات التعاون المحتملة.

وأضاف المسؤول الروسي، أنّه من المهم جدا "تطوير عملات بديلة مستقلة عن الدولار"، مشددا على العمل ضمن نهج منسق بشأن هذه المسألة ومواصلة مناقشة آلية تمويل مشروعات منظمة شنجهاي للتعاون من قبل أعضاء المنظمة.

من جانبه، أعرب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن دعمه لتعزيز التجارة بالعملات الوطنية بين الشركاء.

وأضاف توكاييف، أنّ وضع خارطة طريق لزيادة تدريجية في حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين أعضاء المنظمة، إضافة لإطلاق آلية استشارية مالية أوروبية آسيوية، قد يسهل هذه المهمة.

يذكر أنّ منظمة شنغهاي للتعاون، أنشئت في عام 2001، من قبل 6 دول مؤسسة هي: روسيا والصين وكازخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وتوسعت المنظمة في 2017 لتضم أيضا كلا من الهند وباكستان، وأصبحت تضم نحو نصف سكان العالم، وتمثل نحو خمس الناتج المحلي الإجمالي العالمي.