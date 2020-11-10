اليوم.. بوتين يترأس جلسة لقادة منظمة شنجهاي للتعاون عبر الفيديو

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء جلسة عبر الفيديو لمجلس قادة دول منظمة شنجهاي للتعاون، حيث سيتم اعتماد إعلان موسكو.

وأوضح بيان للمكتب الصحفي للكرملين، أمس، أنه من المقرر مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير التفاعل داخل منظمة شنجهاي للتعاون وتبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة في جدول الأعمال الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أنه عقب الجلسة سيتم اعتماد إعلان موسكو وعدد من الوثائق الأخرى، موضحا أن القمة المقبلة ستختتم رئاسة روسيا لمنظمة شنجهاي للتعاون، والتي امتدت للفترة 2019 - 2020، لافتا إلى أن القادة سيناقشون خلال الاجتماع العواقب السياسية والاجتماعية والاقتصادية العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وتضم منظمة شنجهاي للتعاون، التي تأسست في عام 2011، كلا من (الهند وكازاخستان وقرغيزيا والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان)، كما تضم عددا من الدول بصفة مراقب، هي: (أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا)، وذلك بجانت (أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا) كدول شريكة في الحوار مع هذه المنظمة.