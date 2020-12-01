"التعاون والتنمية" تتوقع عودة الاقتصاد العالمي للنمو في 2021

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم، أنّه على الرغم من حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالكثير من البلدان، إلا أنّ آفاق الاقتصاد العالمي في تحسن.

وأوضحت المنظمة، أنّه بفضل تطوير عدة لقاحات لفيروس كورونا، ظهرت بوادر تعافي على اقتصادات بعض الدول، أولها الصين، حتى في ظل انتشار موجة ثانية من المرض، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأشارت التوقعات الاقتصادية للمنظمة، إلى أنّ نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستبلغ 4.2% في 2021، لكنها ستتراجع في 2022 لتصل إلى 3.7%، بعدما تعرض له من انكماش بنسبة 4.2% هذا العام.

من جانبه، قال كبير اقتصاديي المنظمة، لورانس بون: "الوضع لا يزال صعبا، لا نزال في خضم أزمة الجائحة، ما يعني أنّ السياسات لا يزال أمامها الكثير لفعله".

وأوضحت المنظمة، أنّ توقعات الناتج المحلي الإجمالي تكمن تحتها اختلافات واسعة بين الدول، فمنها من سيتمكن من العودة لمستويات ما قبل أزمة كورونا في نهاية 2021 مثل الصين، ومنها ما سيعاني من مستويات أقل مما كانت عليه بنحو 5% في عام 2022.