فيديوجراف.. تعافي الاقتصاد العالمي من كورونا بشكل كامل بحلول 2022

نقل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية بـ"الإيكونومست"، توقعها بتعافي الاقتصاد العالمي بشكل كامل من أثار أزمة فيروس كورونا المستجد بحلول عام 2022، على أن تبدأ معظم دول G7، وتحالف "البريكس" التعافي خلال الربع الثالث من عام 2020.

وأضاف "المركز"، في فيديو جراف نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه من المتوقع تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية مستويات إنتاج مماثلة لمستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2022، مع تخوفات من إعادة فرض الإجراءات الاحترازية مرة أخرى.

ولفت إلى أن كندا وفرنسا من المتوقع تعافيهما بنهاية عام 2022، ومتوقع عودة ألمانيا لمستويات ما قبل الجائحة قبل نهاية 2022، مما ينعكس إيجاباً على دول منطقة اليورو، واقتصادات أوروبا الشرقية.

وأشار إلى أنه يُتوقع تأخر تعافي بريطانيا حتى عام 2023، نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي في أواخر ديسمبر 2020.

وأوضح أنه من المتوقع تأخر تعافي كل من اليابان وإيطاليا حتى 2024، حيث تشهد إيطاليا إجراءات أغلاق صارمة وتوقعات متشائمة للسياحة مع ارتفاع مستويات مديونيتها.

أما عن "دول البريكس"؛ فلا يُتوقع أن تشهد الصين ركوداً هذا العام، والهند هي الأسرع في العودة لمستويات إنتاجها، مع تخوفات من تحولها ثانية لبؤرة تفشي للفيروس.

كما أشار لتوقع أن تتعافي البرازيل في عام 2023، فيما يُتوقع تعافي كل من روسيا وجنوب إفريقيا بحلول عام 2024.

كما توقعت ألا تشهد الصين ركودًا هذا العام رُغم ما تعرضت له من خسائر بسبب جائحة كوفيد-19، وذلك وفقًا لتقرير الإيكونومست عن توقعات الاقتصاد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2020، مع توقعات بتأخر تعافي اقتصادات بعض الدول نتيجة تطبيقها إجراءات إغلاق صارمة وتخوفات من إعادة فرضها مرة أخرى.

https://web.facebook.com/idsc.gov.eg/posts/3337663642959058?__cft__[0]=AZXFEUc-PzKZKga9zca-iZaAqxCKX0hyyp0Hf_JHjwx9oAYGaNpPVJbp23a1FPzrlTyQ_e0LoFhavWljV47wIak1j2QXRBulprtkqs4hS5EFYWzCy_GXftmn5S5KZzuPVTJudZfWz5N-rRTOFwpOxtOin4BTMur5mhGl-1TfLOKNGw&__tn__=%2CO%2CP-R