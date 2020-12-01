المستشفيات العامة التركية لم تعد قادرة على استقبال مصابي كورونا

فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظراً للتجوال في بلاده، وذلك من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة إلى الساعة الخامسة صباح يوم الاثنين، وذلك في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنيين.

وجاء قرار أردوغان بعدما أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصيلة وفيات فيروس كورونا اليومية في البلاد سجلت يوم الاثنين رقما قياسيا لليوم الثامن على التوالي، بواقع 188 وفاة خلال 24 ساعة.وبلغ إجمالي الوفيات في تركيا منذ شهر مارس 13746 حالة وفاة، فيما وصل عدد حالات الإصابة الجديدة إلى مستوى قياسي، إذ بلغ 31219 حالة وسط شكوك كبيرة أن أنقرة لا تعلن الأرقام الحقيقية.

وقالت صحيفة "حرييت" التركية أنه من المقرر دراسة فرض قيوداً على السفر من وإلى المدن الكبرى حيث يصعب السيطرة على الوباء.

ومع ذلك فإن الهيئات الطبية المستقلة مثل الجمعية الطبية التركية (TTB) تشكك في دقة البيانات التي تنشرها الحكومة حول عدد الوفيات والإصابات، قائلة إنها "منخفضة للغاية" بالمقارنة بالأرقام التي رصدتها.

في مثال على كذب الحكومة، فإن موقع "بيانيت" الإخباري أن كشف أن عدد الوفيات في عموم البلاد ارتفع يوم الجمعة الى 177، وفقًا لوزارة الصحة، بينما أبلغت بلدية إسطنبول التي تديرها المعارضة عن 179 حالة وفاة.

في ذات الوقت، أعلنت الجمعية الطبية التركية إن المستشفيات الخاصة يجب أن تنضم إلى المستشفيات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا لأن نظيراتها العامة غير قادرة على التعامل بشكل كامل بمفردها في ظل الأزمة، حسبما ذكرت صحيفة جمهوريت يوم الاثنين.

وأعلنت الجمعية في بيان أن الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بالفيروس في تركيا يأتي في ظل رفض معظم المستشفيات الخاصة قبول مرضى كورونا أو أنها تنتقي بعض المرضى فقط.وقالت: "يجب أن توفر الدولة مرافق المستشفيات الخاصة والخيرية للمواطنين"، مشيرة الى أن أسرة وحدة العناية المركزة في المستشفيات الحكومية كانت ممتلئة، ويكافح الأطباء لإيجاد مكان للمرضى ذوي الحالات الحرجة ، على الرغم من أن وزير الصحة التركي قال إن معدل إشغال أسرة العناية المركزة يزيد قليلاً عن 70 %.