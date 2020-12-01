أردوغان يحتجز أكثر من 80 عسكريا في عملية تستهدف أنصار "كولن"

أمرت السلطات التركية باحتجاز 82 عسكريًا، في عملية تستهدف أنصار رجل الدين المعارض، فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن العملية شملت، اليوم، 39 مقاطعة، وجرى خلالها اعتقال 63 شخصا، وأن 70 من بين المشتبه بهم كانوا في الخدمة الفعلية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتم تنفيذ الاعتقالات بأمر من المدعي العام في مقاطعة إزمير الساحلية الغربية، مضيفة أنها اتخذت أيضا خطوات لإقالة 848 من العسكريين، من بينهم ضباط رفيعو الرتب، بسبب "صلاتهم بشبكة كولن".

واستمرت العمليات، التي تستهدف شبكة رجل الدين فتح الله كولن، التي مقرها الولايات المتحدة، أربع سنوات منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وينفي كولن ضلوعه في محاولة الانقلاب المزعومة التي قُتل فيها نحو 250 شخصا.

ومنذ محاولة الانقلاب الزعومة، احتُجز حوالي 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وتم فصل أو إيقاف حوالي 150 ألف موظف مدني وعسكري، وتم طرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي وحده.

وأصدرت محكمة تركية الأسبوع الماضي، حكمًا على قادة محاولة الانقلاب بالسجن مدى الحياة.