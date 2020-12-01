محافظ أسيوط يفتتح معرض "فنانات من صعيد مصر" بقصر ثقافة المدينة

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض "فنانات من صعيد مصر" في الفن التشكيلي، اليوم، والذي تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط بقاعة المعارض بقصر الثقافة، بحضور الدكتور وجدي رفعت، عميد كلية التربية النوعية، وضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط، ومحمد بشير، رئيس حي غرب.

بدأت الفعالية بقص شريط افتتاح المعرض بمشاركة الفنانات من المدرسين والمدرسين المساعدين بكلية التربية النوعية ولفيف من القيادات التنفيذية، وتفقد المحافظ أقسام المعرض التي تضمنت أعمالا فنية في مجال التصوير والنسيج والطباعة وأشغال المعادن والأشغال الفنية والتراث الشعبي التي تجسد مشاهد من الواقع المصري والمجتمع الأسيوطي وما يتميز به من مقومات طبيعية وعادات وتقاليد وتراث شعبي.

واستمع المحافظ إلى شرح من عميد الكلية والفنانات عن أهم الأعمال المشاركة في المعرض مطالبين بتكرار المعرض تحت رعاية ودعم الوزير المحافظ، ووجه المحافظ الشكر للفنانات معلنًا دعمه لكامل لهم ولجميع المعارض الفنية والمسابقات والفعاليات الفنية التي يتم تنظيمها بالمحافظة ورعاية الفنانين الشباب في مختلف التخصصات مشيدًا بالأعمال الفنية المشاركة في المعرض.