محافظ أسيوط يناقش مشاكل المحافظة خلال اجتماعه الدوري مع الشباب

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عقد اجتماعاته الدورية بالشباب والفتيات الذين يمثلون مختلف قطاعات المجتمع ضمن سلسة اللقاءات الشبابية التي يتم تنظيمها بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة للتواصل مع الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة وتبادل الرؤى والمقترحات وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا وإتاحة الفرصة لهم لعرض مبادراتهم وتفعيل دورهم في صنع القرار.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أسامة حجازي وكيل مديرية الصحة بأسيوط، والدكتور احمد سيد مدير المكتب الفني ومدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية ، وحسام محمدين رئيس مركز ومدينة منفلوط ، وعلي عبدالله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ، وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وعدد من الشباب وممثلي مركز ومدينة منفلوط.

بدأت فعاليات لقاء الشباب بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ للترحيب بالحضور ، واستعرض الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط الجهود المبذولة من مديرية الصحة والإدارات التابعة لها في تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة والخطوات التي تم تنفيذها استعدادًا للموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" تلاها كلمات للشباب عبروا فيها عن شكرهم لهذه اللقاءات الشبابية مع المحافظ والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة للتعرف على ما يتم تقديمه في كافة القطاعات.

وشهد اللقاء جلسة حوارية مفتوحة بين المحافظ والشباب ومسئولي الصحة ورئيس مركز ومدينة منفلوط حيث استمع خلالها لآرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم في عدد من الموضوعات التي تهم الشباب والعمل على النهوض بمنظومة العمل وتطوير مستوى الأداء من بينها موضوعات خاصة بالقمامة ورفع مستوى منظومة النظافة ، وإزالة الاشغالات والمرافق وايجاد حلول عاجلة للباعة الجائلين ، والرصف وتمهيد الشوارع والطرق ، وحملات التفتيش الصيدلي ، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ، ونسب التنفيذ التي وصلت إليه مشروع إنشاء مستشفى منفلوط المركزي ومناقشة إنشاء كوبري علوي أعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد لتخفيف الزحام والتكدس المروري أمام المزلقان وبالطريق الزراعي (القاهرة/أسيوط) فضلاً عن تنفيذ الحملات الخاصة بالتوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" بالاضافة إلى تنفيذ حملات للرش والتعقيم والتطهير، والتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتنظيم ندوات ارشادية وتوعية للطلاب بالمدارس للوقاية من فيروس كورونا.

وطالب المحافظ بإتباع وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" مشدداً على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمستهترين بصحتهم وصحة من حولهم من غيري مرتدي الكمامة لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والمشاركة المجتمعية.كما وجه بعقد اجتماع بين رئيس مركز ومدينة منفلوط والشباب والتواصل مع المواطنين لمناقشة بعض الموضوعات باستفاضة وحل المشاكل التي تواجههم والخروج بتوصيات للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع مؤكدًا على الترحيب وتبني الآراء والأفكار والمقترحات الفاعلة من الشباب من أجل تحقيق البناء والتنمية الحقيقية للمحافظة في القطاعات المختلفة والإتجاه إلى العمل لبناء الدولة الحديثة خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة مما يبشر بغد مشرق وواعد لمصر وشبابها.

وكرم محافظ أسيوط "حمادة ممدوح سيد" ـ رجل أعمال شاب من منفلوط كنموذج مشرف لمشاركته المجتمعية وخدمة أهالي مركز ومدينة منفلوط.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد حرص على فتح قنوات التواصل مع المواطنين والشباب وتفاعله مع شكاواهم وطلباتهم من خلال لقاءاته الدورية بالإضافة إلى استقبال شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة وذلك على مدار 24 ساعة مواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معه.