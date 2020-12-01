ضبط 14 سائق أتوبيس مدارس لتعاطيهم المخدرات بالإسكندرية

شنت إدارة المرور بمديرية أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، حملة مكبرة بمنطقة العوايد، للكشف عن متعاطي المواد المخدرة من قائدي أتوبيسات المدارس.

وضبطت الحملة 14 سائق أتوبيس مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، ثبت من خلال الكشف الاستدلالي السريع المعتمد من وزارة الصحة تعاطيهم المواد المخدرة.

وجاءت الحملة في إطار تطبيق إجراءات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، المعدل تحت رقم 121 لسنة 2008، والمتضمن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر، وذلك بالتزامن مع استمرار العام الدراسي الجديد.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة قدرها 500 جنيه لكل منهم، وإخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات، لاتخاذ إجراءات الفصل لمن ثبت تعاطيه للمخدرات.