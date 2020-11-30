محافظ الإسكندرية: نحتاج إلى 15 مليار جنيه لإصلاح "الصرف الصحي"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس الغد، وبعد غد، سيكون جيدا، ولكن يوم 3 ديسمبر ستهطل أمطار خفيفة على المحافظة، وبداية "القاسم" سوف تبدأ في 4 ديسمبر، ولكن في ظل التغييرات المناخية، حتى مواعيد النوات تغيرت.

وأضاف "الشريف"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الإثنين، أنه يتابع الأرصاد الجوية يوم بيوم، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مثل تعطيل الدراسة والمصالح الحكومية، وهذا يمنحهم فرصة للعمل والتصدي للأمطار التي هطلت.

وتابع محافظ الإسكندرية، أنه لا يستطيع اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة حاليا، لأن الرياح يمكن أن تأخذ الغيوم إلى البحر، ولا يحدث شيء، ولذلك ينتظر حتى تستقر الغيوم فوق أراضي المحافظة، وتبدأ في الهطول.

وعن تخصيص 1.1 مليار جنيه لمواجهة الأمطار في الإسكندرية، قال إن الأمر يحتاج الكثير من المليارات، مؤكدا: "نحتاج ما بين 13 إلى 15 مليار جنيه لإصلاح البنية التحتية في الصرف الصحي فقط".

وأشار، إلى أنه حتى الآن يوجد بعض المناطق ليس بها صرف صحي، وهناك توجيهات من القيادة السياسية لحل هذه المشكلة وفق خطة مدروسة.

أما بالنسبة لمواعيد غلق المحلات، قال إن المحافظة لها مواعيد خاصة نظرا لكثرة ضيوفها، ولذلك طلب من الحكومة ساعة زيادة عن المواعيد التي حددتها الحكومة، ولكن ينتظر الموافقة حتى الآن.

وأوضح، أن المواعيد الحالية للمطاعم و"الكافيهات" والبازرات، من الساعة الخامسة صباحا، وحتى الثانية عشر مساء، شتاء، ومن الخامسة صباحا، حتى الواحدة صباحا في الصيف، وجميع المحال والورش والأعمال الحرفية، مواعيدها كالتالي: من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السادسة مساء، شتاء، وفي الصيف من الساعة الثامنة صباحا، وحتى السابعة مساء.

وأكد "الشريف"، أن المحافظة لها وضع خاص، ولذلك سيطلب ساعة إضافية للعمل.

وبالنسبة لمخالفات البناء في المحافظة، قال الشريف: "معادش فيه مخالفات، واللي هيخالف هيروح النيابة العسكرية ويتحبس، وبالنسبة لمد فترة التصالح فإنه قرار من الحكومة والمحافظة لا تتدخل فيه، وطالبت بمدها شهر، ولكن لم يتم الموافقة على ذلك حتى الآن لأن القرار قرار حكومة، ويعمم على جميع المحافظات".