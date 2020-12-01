لابيد في رسالة لـ جانتس: دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بلفور

وجه زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، قائلا له: "دعنا نكمل ما بدأناه ونطرد نتنياهو من شارع بلفور" (منزل نتنياهو).

وسيصوت الكنيست الإسرائيلي، غدا الأربعاء، على مشروع قانون حل نفسه، بدعم حزب أزرق أبيض الذي يقوده جانتس، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "كان" الإعلامية الرسمية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يجب حل الكنيست والتوجه إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات عامة رابعة.

في حين كشف استطلاع رأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الجمعة الماضية، أن حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسع الفجوة مع حزب "يمينا" بستة مقاعد.