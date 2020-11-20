نتنياهو يخضع لفحوصات طبية.. وجانتس يتولى منصبه لمدة يوم واحد

يخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحوصات "روتينية" في الجهاز الهضمي تستدعي التخدير، الجمعة، بحسب ما أعلن عنه مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وسيتولى وزير الدفاع بيني غانتز المنصب أثناء وجود نتنياهو بالمستشفى، وفقا لما نشرته شبكة "يورونيوز".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الجمعة، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أن بنيامين نتنياهو سيخضع للتخدير اليوم خلال فحص طبي، وأنه من المفترض أن يتولى جانتس مقاليد الأمور في البلاد بدلا منه.

وأوضحت الصحيفة أن الفحص الذي سيقوم به نتنياهو هو فحص روتيني للجهاز الهضمي كان مقررا مسبقا.

وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه في السنوات الأخيرة، عيّن نتنياهو وزراء مختلفين من حزبه الحاكم "الليكود" لتولي زمام الأمور أثناء تواجده في الخارج، أو خضوعه لفحوصات طبية، ولم يسبق له أن عين نائبا دائما منذ عودته إلى مكتب رئيس الوزراء، في عام 2009، أي في ولايته الثانية التي بدأت في العام نفسه.

ويشار إلى أن نتنياهو وجانتس وافقا على تشكيل حكومة في وقت سابق من هذا العام بعد ثلاثة انتخابات متتالية غير حاسمة، ووقع الخصمان اتفاق تقاسم السلطة لإنشاء منصب رئيس الوزراء البديل، مع تبادل الاثنين منصب رئيس الوزراء.

وبحسب اتفاق الائتلاف، من المقرر أن يصبح جانتس رئيسا للوزراء في 17 نوفمبر 2021، لكن يبدو أن البلاد ستشهد انتخابات مبكرة قبل ذلك التاريخ بحسب ما يراه الكثير من الإسرائيليين خصوصا أن رئيس الوزراء الحالي الذي يوجد في الحكم منذ 1997 يواجه تهما بالفساد وسوء استغلال السلطة في عدة ملفات يرى فيها المراقبون سيفا مصلتا على رقبة أطول مسؤول سياسي إسرائيلي بقاء في السلطة في تاريخ الدولة العبرية.