التحفظ على "جوز بط" سرقه محامِ مفصول من سيدة بدمنهور

قالت مصادر أمنية بالبحيرة إنه جرى التحفظ على "بطتين" تم سرقتهما من سيدة كانت تبيعهما بإحدى شوارع مدينة دمنهور، وذلك لعرضهما على النيابة مع المتهم بسرقتهما، فيما أشارت المصادر إلى أن أحد القيادات الأمنية دفع ثمنهما بالكامل للسيدة، بعد تعاطفه معها.

وألقى ضباط مباحث قسم شرطة دمنهور في البحيرة القبض على محامٍ مفصول، اليوم الإثنين، بتهمة سرقة "بطتين" من إحدى السيدات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت بلاغا من ربة منزل بقيام أحد الأشخاص، يقود سيارة ملاكي، بسرقة "جوز بط" منها وفر هاربًا.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة ببيع الطيور بسوق حى شبرا بمدينة دمنهور، نزل شخص من سيارة ملاكي وطلب شراء بطتين، وعقب الانتهاء من عملية الشراء طلب منها شراء 2 كيلو بطاطس وأثناء تحضير السيدة للبطاطس فر هربًا.

وبمراجعة الكاميرات الموجودة في المنطقة أظهرت أرقام السيارة، وجرى تم تحديد صاحبها، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتم ضبط المتهم ويدعى "محمد"، محام مفصول من نقابة المحامين، وتبين وجود البطتين وتم التحفظ عليه، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.