عاجل.. سلمى الشيمي في التحقيقات: "دخلت سقارة بتذكرة ومعايا إذن تصوير"

أنكرت سلمى الشيمي، تهم اقتحام منطقة أثرية بطريقة غير قانونية، وتصوير صورًا فوتوغرافية وفيديوهات دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، والتحريض على الفسق، خلال نشر صورًا مثيرة للغرائز على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت سلمى الشيمي خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة منذ قليل: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".

وتواجه النيابة المتهمة خلال جلسة التحقيق التى لا تزال جارية، بمذكرة الآثار والاتهامات المنسوبة إلى الفتاة، من اقتحام المنطقة في غير أوقات العمل الرسمية، والدخول بطريقة غير رسمية.

وحضرت المتهمة سلمى الشيمي، داخل سيارة ترحيلات قادمة من مديرية أمن القاهرة، إلى مديرية أمن الجيزة، بعد ضبطها داخل مسكنها بمدينة نصر، وظهرت ترتدي عباءة سوداء "إسدال"، ونظارة، وشال أسود على رأسها، ومقيدة بالكلابشات بصحبة أمين الشرطة، وإلى جوارها المصور الخاص بها حسام محمد، مقيدا أيضا.

وصعد المتهمان سلمي الشيمي والمصور إلى مقر النيابة، من الباب الخلفي القريب من محطة مترو الجيزة، إلى الطابق السابع، بعد إيداعها داخل حجز الترحيلات المجاور للمحكمة.

كشفت موديل الإعلانات، المتهمة بالتصوير في منطقة آثار سقارة بالزي الفرعوني دون تصريح، أنها سعت من وراء "السيشن" المثير للجدل، إلى تحقيق الشهرة والتسويق لنفسها، من خلال نشر تلك الصور والفيديوهات عبر صفحتها على "تيك توك"، لكي تحصل على نسب مشاهدة عالية.

وقالت المتهمة سلمى الشيمي، 26 سنة، بكالوريوس تمريض، أمام المباحث إنها لم تكن تعلم أن القانون يعاقب على التصوير داخل الأماكن الأثرية دون تصريح، موضحة أنها دفعت مبلغ 1500 جنيه، للعاملين على تأمين تلك المناطق، وأنها إذا كانت تعلم بوجود تصريح ورسوم، كانت دفعتها أفضل من دفعها للعاملين.

وكانت جهات التحقيق، قد قررت التحفظ على الزي الفرعوني المستخدم في التصوير، وكذلك هاتف المتهمة، ووجهت النيابة العامة إلى سلمى الشيمي، ومصورها، تهمه التصوير في المناطق الأثرية بدون تصريح.