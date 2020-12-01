موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في كأس مصر والقنوات الناقلة

يستعد فريق الأهلي، لمواجهة نظيرة الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر، في إطار مباريات نصف نهائي كأس مصر.

وتستعرض "الوطن"، موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم والقنوات الناقلة، كالتالي:

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في إطار مباراة نصف نهائي كأس مصر 2020، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

تقام المباراة بين فريقي الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي، وتذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

تشكيل فريق الأهلي ضد الاتحاد السكندري

وعن تشكيل الأهلي المتوقع، فهو كالتالي:

حارس مرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق أو محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، جيرالدو.

الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مروان محسن.

ويصطدم فريق الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، بالاتحاد السكندري، في الثامنة مساء اليوم، على ملعب السويس الجديد.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد حسم لقب دوري أبطال أفريقيا، الجمعة الماضي، على حساب الزمالك، وحصد اللقب القاري التاسع في تاريخه، ويبحث موسيماني، عن استمرار مسيرة الانتصارات في بطولة الكأس، والصعود للمباراة النهائية.