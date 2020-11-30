"باقي 40 يوما".. الأهلي ينتظر رفع الحصانة عن المعزول

شهر واحد تجرد فيه رئيس الزمالك المعزول، من امتيازات عدة، فما فاق هزيمته في انتخابات البرلمان للعام الحالي 2020، عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، المترتبة عليها خسارة حصانته البرلمانية التي احتمى بها من عشرات البلاغات المقدمة ضده، حتى أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيسه، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة في بعض المخالفات المالية، ليستعد لمواجهة مصيره.

الأهلي ينتظر موعد رفع الحصانة لتجديد البلاغات

وكشفت مصادر قانونية لـ"الوطن"، عن أنّ النادي الأهلي ينتظر موعد رفع الحصانة عن المعزول، لتجديد البلاغات التي قدمها ضده في وقت سابق، والتي وصل عددها إلى 13 بلاغا، أغلبها يتعلق بتهم سب وقذف.

وتفصلنا عن انتهاء فترة حصانة نواب البرلمان في دوره انعقاده السابق نحو 40 يوما، إذ عقد المجلس الحالي أولى جلساته بدور الانعقاد الأول في 10 يناير 2016 ووفقا للدستور يستمر المجلس فصلًا تشريعيًا كاملًا، أي مدة انعقاده تبلغ 5 سنوات ميلادية، ومن ثم فإنّه وفقا للدستور من المفترض أن يستمر عمل المجلس الحالي حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من 9 يناير 2021.

وكان الأهلي نشر في بيان سابق عنه: "جاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية، بتقديم البلاغ رقم 13 للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، خاصة أنّ رئيس الزمالك لم يتوقف في حديثه الأخير عند الإساءات غير الأخلاقية والاتهامات الباطلة، بل راح يحاول الإساءة للعلاقة بين النادي ومؤسسات الدولة، وهي بالطبع محاولات فاشلة اعتاد عليها في الفترة الماضية، لتبرير خروجه عن الآداب العامة".

بلاغات تنتظر المعزول

وتنتظر المعزول عشرات البلاغات المقدمة ضده، أبرزها:

- تقدم الدكتور سمير صبري المحام بالنقض بـ122 بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحسب قوله لـ"الوطن"، في قضايا اختلاس وسرقات وتزوير، ومنها بلاغ يتهمه بالاعتداء عليه.

- 13 بلاغا من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك لإساءته للنادي الأهلي وقياداته.

- بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد رئيس الزمالك لتستره على جريمة تبديد بمبلغ قدره 12 مليون جنيه.

- بلاغ للنائب العام، ضد رئيس الزمالك، باختلاس 3 ملايين و310 آلاف تحت مسمى "هدايا حفل عيد الأم".

- بلاغ من نائب رئيس النادي هاني العتال، يتهم المعزول بارتكاب عدة مخالفات، بينها تسهيل الاستيلاء على المال العام والسب والقذف.

- بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بتهمة طرد وزير الشباب والرياضة في حفل افتتاح المنشآت الجديدة والصالات الرياضية بالنادي الأبيض.

- مذكرة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، للنيابة العامة، لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 أموال عامة عليا.

- بلاغ في 12 يوليو الماضي، لنيابة الأموال العامة العليا ضد رئيس الزمالك، لوجود جرائم تزوير واختلاس في أموال نادي الزمالك.

- بلاغ يوم 13 يونيو من محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، ضد رئيس نادي الزمالك، وفاروق جعفر وطارق يحيى.

- اللجنة الأولمبية المصرية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذي زعم نسبتها إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.