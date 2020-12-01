بتواجد 2000 طالب.. إغلاق سنتر تعليمي غربا و4 شرق الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، على جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، بتكثيف الحملات على المراكز التعليمية غير الرسمية، التي تتسبب في ازدحام الطلاب، تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا "كوفيد-١٩".

وفي هذا الصدد، شن حي العامرية أول، بقيادة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي ، وحضور مدير إدارة العامرية التعليمية وكافة الجهات المعنية، حملة مكبة تم خلالها تشميع سنتر "الفرسان" التعليمي غير المرخص، المكون من ٤ أدوار، الكائن بعزبة المغاربة بالعامرية، لمخالفته واكتظاظه بأعداد كبيرة جدا من الطلبة تزيد عن ٢٠٠٠ طالب.

وتم الإغلاق الفوري للسنتر، وتشميعه بالشمع الأحمر، والقبض على صاحبه والمدرسين به، والتحفظ على الأوراق والمستندات والأختام الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى تحرير محاضر الإغلاق اللازمة.

كما أغلق حي شرق، برئاسة محارب هيلع، 4 سناتر تعليمية في نطاق دائرة رمل أول، بالتنسيق مع إدارة شرق التعليمية.

ونفذت لجنة الغلق (4) قرارات غلق صادرة بأرقام (1) و(2) و(3) و(4) لعام 2020م لمخالفتها تنفيذ قرار مجلس الوزراء وضبط عدد كبير من الطلبة في هذه السناتر، وتم تشميعها جميعًا.

وأيضا، تم غلق 4 سناتر تعليمية، الأول كائن في بجوار مدرسة الزهراء الخاصة المتفرع من شارع أبوقير، والثاني كائن في منطقة شدس، والثالث كائن في شارع أبو عبيدة ابن الجراح، أما الأخير كائن في 225 محطة ترام شدس.