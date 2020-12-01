أشرف حاتم: بدء تجارب اللقاح الروسي في المستشفيات الجامعية خلال أسبوعين

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن تطعيم الإنفلونزا الرباعي، مهم جدا، وذلك لمواجهة أعراض الإنفلونزا، والتعامل مع أعراض كورونا، مشيرا إلى أن هناك 5 لقاحات ستكون متوفرة قريبا جدا.

وأوضح خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي للجمعية المصرية للشعب الهوائية، أنه سيتم استخدامها في مصر وإنجلترا وفرنسا وأمريكا والصين وروسيا، لافتا إلى أنها تطعيمات تم تجربتها.

وأكد أن تطعيمات موديرنا وفايزر، يتم إنتاجها من خلال الأحماض النووية، مشيرا إلى أنهم سيتم إتاحتها خلال أسبوعين في السوق الأمريكي، وسيتم تطعيم الفرق الصحية وقوات إنفاذ القانون، وغيرهما من التطعيمات.

وأضاف حاتم أن تطعيم أكسفورد يضاف للقاح آخر لتحفيز المناعة، وهو مقارب للقاح الروسي المقرر بدء التجارب بالمستشفيات الجامعية خلال أسبوعين في مصر، موضحا أن آخر العام، سيكون هناك 3 لقاحات متوافرة في الأسواق.

وتابع حاتم أن التجارب حتى الآن على اللقاحات المعلن عنها مبشرة، مؤكدا أن أزمة كورونا ستنتهي خلال 9 أشهر، مشيرا إلى أن التطعيمات سيتم استخدامها في مصر، وسيتم معرفة آثارها، والتأكد من جودتها، وفاعليتها على الفيروس.

ومن جهته، قال الدكتور ياسر مصطفى، رئيس المؤتمر ورئيس قسم الصدر بجامعة عين شمس، أن نسب الشفاء من كورونا في مصر، تناسب معدلات الشفاء العالمية، مشيرا إلى أن مستشفيات جامعة عين شمس، نجحت في إنشاء أول رعاية مركز للصدر قديما، وقدمت خدمات تدريبية عظيمة لغالبية أطباء الصدر في مصر.

ولفت إلى أن الجامعة اهتمت بتطوير الوحدة، حتى أصبح بها 16 جهاز سرير للتنفس الصناعي، وأفضل الأجهزة التي ممكن أن يحتاجها مصابو كورونا، وفقا لأحدث التجهيزات العالمية والنظم المتقدمة.