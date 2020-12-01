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محمود مسلم

حملة ترامب تطعن على نتائج الانتخابات في ويسكونسن أمام المحكمة العليا

كتب:

وكالات
07:02 م | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
دونالد ترامب

دونالد ترامب

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.

وقالت حملة ترامب في بيان "تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.

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