مدير مركز السموم: الدفاية الكهربائية قد تسبب الموت أثناء النوم

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، إن استخدام الدفايات التقليدية أو الكهربائية قد يتسبب في كارثة ويؤدي إلى الموت إذا لم توجد احتياطات عديدة.

وأضاف "عبد المقصود" في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك فرق كبير بين الدفاية الكهربائية المستخدمة في البيوت والدفاية المستخدمة في الأرياف التي يطلق عليها اسم "المنقد" التي تعتمد على الفحم وبعض "قوالح" الذرة لافتا إلى أن إغلاق الغرفة بالكامل أثناء وجود هذه الدفاية يعمل على تقليل كمية الأكسجين ويؤدي إلى الشعور بالرغبة في النوم والنعاس وهذا يؤدي إلى النوم ومن ثم الموت أثناء النوم.

وطالب مدير مركز السموم بالقصر العيني الفرنساوي، بأخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوث الوفيات وذلك من خلال فتح مسار للهواء من خلال ترك جزء من شباك الغرفة مفتوحا لأن المدفئة تعمل على تقليل نسبة غاز الأكسجين اللازم لتنفس الإنسان وبعدها يدخل غاز أول أكسيد الكربون ويحدث خمول وبعدها ينام الشخص ويموت أثناء النوم دون شعور الشخص.

وقديما كان يجمع الإنسان البدائي مجموعة من الحطب وأغصان الأشجار ليشعل فيها الإنسان النار لكي يشعر بالتدفئة أثناء فصل الشتاء وبها تطورت المدفئة ليوجد فتحة داخل البيت مصنوعة من الطوب الحراري ويضع فيها الإنسان الفحم والحطب وبعض من أغصان الشجر وبعد بسنوات كثيرة تم اكتشاف "الدفاية" الكهربائية ولكن تم انتشارها في المنازل والسيارات ويتم الترويج للسيارات التي يوجد بها مدفأة بشكل أكثر وتعمل المدفأة بالكهرباء وبعض آخر يعمل بالكيروسين والديزل ولكنها تكون خطرا على البيئة، وتستخدم بعض الدول الأوروبية المدفئة الملاصقة في حائط الغرفة حتى لا تأخذ من مساحة الغرفة وتنشر الهواء بشكل أفضل.