طرق الحماية من مخاطر الدفاية.. مراعاة الفصل الكهربائي

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن المسافة الآمنة بين الدفاية والمفروشات أثناء التشغيل، لتجنب وقوع حريق، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

طرق الحماية من مخاطر الدفاية

-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب في حريق.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث "الخزانات – الطاولات" القابلة للاشتعال وإلا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.

تحذير المواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية

قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتحذير المواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، في فصلي الخريف والشتاء بتنفيذ بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع

وطالب الجهاز جميع المواطنين بالابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات)، مشيرًا إلى ضرورة الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة، ويمكن الاتصال بنفس الخط للإبلاغ عن انقطاعات التيار.

توعية الأطفال بصفة مستمرة

وشدد الجهاز، على ضرورة الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل بملابس مبتلة، لافتًا إلى أنه يجب توعية الأطفال بصفة مستمرة بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.