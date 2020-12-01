محمد شردي: كان نفسي أقول مبروك للزمالك.. بس شكلي مش هشوفها تاني

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين أحمد البكري رئيسًا مؤقتًا له خلال الفترة المقبلة، قائلا: إنه يرفض تمامًا ما يُقال من البعض خلال الفترة الماضية، حول أن انتماء مجلس الزمالك الجديد إلى النادي الأهلي، وتشجيعهم للنادي الأحمر.

وأضاف "شردي"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن نادي الزمالك متأخر في النتيجة أمام نادي طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، متابعًا: "كان نفسي أطلع أقول مبروك للزمالك بس شكلي مش هشوفها تاني، الأهلي واخد كل البطولات ومش مبطل خالص".

وتابع أن رئيس الزمالك الجديد، قام بإيقاف عدد من مديري الإدارات والموظفين في عهد رئيس الزمالك المعزول، وإحالتهم للتحقيق بسبب المخالفات المالية التي جرى رصدها داخل النادي.

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري، إيقاف عدد من مديري الإدارات والموظفين في عهد رئيس الزمالك المعزول، وإحالتهم للتحقيق بسبب المخالفات المالية التي جرى رصدها داخل النادي.

وتنشر"الوطن"، قائمة الموظفين الذين صدر بحقهم قرار الإيقاف والإحالة للتحقيق وهم:

-محمود خالد المسؤول عن الشؤون القانونية.

- سهير الشاعر "الاشتراكات والعضوية".

-وليد بخيت "شؤون العاملين".

-شريف حسين المسؤول عن ملف العقارات ونائب المدير التنفيذي.

-حسين كمال "إدارة المشتريات".

-شهيرة أشرف نائب مدير الإدارة المالية.

-محمد حنفي مدير إدارة المتابعة.

-محمد أبو طالب مدير الخزينة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار أحمد بكري، قبل التوجه إلى الإسكندرية، لحضور مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، التي تنطلق الخامسة مساء اليوم، بنصف نهائي كأس مصر.