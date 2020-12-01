مدير منطقة سقارة: صور سلمى الشيمي غير لائقة بآثار وسياحة مصر

قال صبري فرج، مدير منطقة آثار سقارة، إن هناك فتاة مصرية تُدعى سلمى الشيمي، جاءت يوم الأربعاء الماضي، وجلست في المكان لمدة نصف ساعة، وبعد رؤية "الفوتوسيشن"، تم التحقيق في الأمر، وفحصه، وجرى تحويل الأمر لجهات التحقيق، ووزير السياحة والآثار، والأمين العام للآثار مصطفى وزيري.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها دخلت هي وشخصين آخرين، بتذكرة زيارة طبيعية، لكن التصوير في تلك الأماكن السياحية، من المفترض أن يكون بتصريح، ولذلك تم تحويل الأمر لجهات التحقيق، لافتًا إلى أنها قامت بدخول المنطقة متخفية في عباءة سوداء، ولم تبلغ بالتصوير نهائيًا.

وتابع أن الصور التي صورتها غير لائقة على الإطلاق بالمكان السياحي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد صور بهذه النوعية حدثت بالزي الفرعوني، وهذا أمر يسيء للآثار وللوزارة بشكل كبير.

وأردف: "وجودها بجانب الآثار التي ظهرت بجانبها غير لائق، ولذلك تم تحويل الأمر لجهات التحقيق، والمتسبب في الأمر سيتم معاقبته".

إخلاء سبيل سلمى الشيمي بكفالة 500 جنيه

وقالت مصادر أمنية، إن النيابة العامة أخلت سبيل سلمى الشيمي والمصور الخاص بها، بكفالة 500 جنيه لكل منهما، بتهمة التصوير دون تصريح في المنطقة الأثرية بسقارة.

وأنكرت سلمى الشيمي تهم اقتحام منطقة أثرية بطريقة غير قانونية، وتصوير صور فوتوغرافية وفيديوهات دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وقالت سلمى الشيمي خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة منذ قليل: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".

وتواجه النيابة المتهمة خلال جلسة التحقيق التى لا تزال جارية، بمذكرة الآثار والاتهامات المنسوبة إلى الفتاة، من اقتحام المنطقة في غير أوقات العمل الرسمية، والدخول بطريقة غير رسمية.