مي العيدان تعتذر لـ أحمد بدير: ما قلته مجرد دعابة.. حقك عليا

أبدت المذيعة الكويتية مي العيدان، اعتذارها للفنان أحمد بدير، بعدما وصفته بـ"الأقرع" قبل أيام، قائلة: "سمعت صوته امبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا".

وقالت "مي" في فيديو لها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إنها لا ترغب أن يتنازل أحمد بدير، عن الدعوى التي قدّمها ضدها بعدما مارست التنمر بحقه، متابعة: "كمل في قضاياك عادي، حتى لو قدمت 15 قضية، بس أنا أخاف من الله عشان إحنا عايشين في زمن وباء، وخايفة أموت وأقابل ربنا وأنا عندي خصوم أو فيه ناس جرحتها".

وأعربت عن دهشتها من غضبه بعدما وصفته بـ"الأقرع"، لاسيما وأنه كثيرًا ما يسخر من صلعه في عددٍ كبير من المسرحيات التي قدّمها، قائلة: "دي مجرد دعابة لا أقصد شيء.. الرجوع للحق فضيلة.. ومش عيب اعتذر لك".

رفع الفنان أحمد بدير دعوى قضائية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعد قيامها بالتنمر عليه والسخرية منه عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل "إنستجرام".

وأصدر محامي بدير، أشرف عبدالعزيز بيانًا جاء فيه: "يعلن مكتب الأستاذ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الفنان القدير أحمد بدير، بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، نحو ما قامت به من تنمر وسب وإساءات لفظية في حق الفنان القدير أحمد بدير بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام mayl3eidankwt، وقيام معظم المواقع الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بنقل هذه الكلمات التي تمثل تنمرا وسبا في حق الفنان القدير أحمد بدير".

وردت "سارة" ابنة أحمد بدير، عبر "فيسبوك" قائلة: "طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!".

وأضافت: "بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة: أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هجوم الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!".

وتابعت: "ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنمر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة".