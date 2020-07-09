أحمد بدير: في "ريا وسكينة" كنت بتعلم من عبدالمنعم مدبولي مش بمثل

أعرب الفنان أحمد بدير، عن إعجابه الشديد بالفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، قائلًا إنه أقل من أن يقيمه.

وأضاف "بدير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن الفنان عبدالمنعم مدبولي كانت له مدرسة في الكوميديا تسمى "مدبوليزم"، وهي تكرار الإفيه واللزمات، مشيرًا إلى أن كل الممثلين الكوميديين الذين جاءوا بعده استفادوا من هذه المدرسة.

وتابع: "عبدالمنعم مدبولي كان أساس الكوميديا في فترة ما بعد عصر نجيب الريحاني، وبالنسبة لوقوفي معاه في المسرح ومشاركتي معه في بعض الأعمال الفنية، فأنا كنت بقف أتفرج عليه مكنتش بمثل، ولما شاركت معه في ريا وسكينة، كنت عيل صغير بالنسبة لأبطال المسرح".

وأردف: "شعرت بالرعب عندما علمت بأنني سأشارك في هذه المسرحية، وذلك لأنهم كانوا نجوما كبار، فقد كان يمثل مدبولي البساطة المتناهية والإبداع".