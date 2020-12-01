3 مرشحين لانتخابات البيطريين بالقاهرة في أول أيام فتح باب الترشح

قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن اللجنة تلقت اليوم الثلاثاء، أول أيام فتح باب الترشح، 3 طلبات للترشح على مقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، موزعين على مرشح لمقعد رئيس النقابة الفرعية بالعاصمة، ومرشح لعضوية المجلس فوق سن 15 عام، ومرشح لعضوية المجلس تحت 15 عام.

وأوضح حجازى، أن اللجنة لم تتلق أى طلبات للترشح لانتخابات النقابة الفرعية بالجيزة، لافتا إلى أن اللجنة مستمرة فى استقبال طلبات الترشح من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، لمدة عشرة أيام، على أن يكون يوم الخميس 10 ديسمبر 2020، هو أخر أيام للتقدم بطلبات الترشح.

بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، ومن المقرر أن يستمر ذلك لمدة عشرة أيام حتى يوم الخميس 10 ديسمبر 2020.

ويتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.

وتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

ثانيا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

وحددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الأوراق المطلوبة لفتح باب الترشح، هى:

- ملء وإستيفاء بيانات إستمارة الترشح للانتخابات، والموضح بها بيانات المرشح والموقع الراغب الترشح عليه (رئيس- عضو فوق السن- عضو تحت السن )

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة كارنية النقابة ساري.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- أن يكون مقيداً بالنقابة الفرعية بموجب شهادة تفيد ذلك بتاريخ قيد سابق على تاريخ الاعلان عن فتح باب الترشح.

- صحيفة الحالة الجنائية سارية- أن يكون مُسدداً اشتراكات النقابة العامة حتى نهاية عام 2020 م.

- إفادة أو شهادة من جهة العمل حديثة سارية لمدة شهر ثابت فيها أن الطبيب مازال يعمل بهذه الجهة على أن تكون معتمدة بخاتم الجهة التي يعمل بها (للأطباء العاملين بالحكومة فقط).

- إقرار من الطبيب البيطري الحر بأنه لا يعمل لدى أي جهه حكومية أو خاصة.