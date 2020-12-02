"خبير" يستعرض أهمية التدريب العسكري "ميدوزا- 10": طمأنة للشعب

قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب المصري القبرصي اليوناني المشترك "ميدوزا- 10"، الذي يجري في منطقة شرق البحر المتوسط، يمثل أهمية كبيرة للقوات المسلحة المصرية، خاصة أنه يجري في منطقة منتهى الأهمية بالنسبة لنا، كونها تحتوي على كل حقول الغاز والبترول.

وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن تلك المنطقة، تشهد أيضا توترًا كبيرا بعد التدخلات غير القانونية وغير الشرعية من تركيا، مؤكدا أن من يمتلك قوة بحرية وجوية محترفة بتلك المنطقة، هو من سيضمن حماية كل مقدراته الموجودة بالمياه.

وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن الشعب المصري عندما يجد تدريب بهذا الشكل في هذه المنطقة التي يوجد بها تهديدات، يُعد أمر مطمئن للمواطن المصري، فهذا التدريب به ميزة مهمة للغاية، وهي أن تكراره عالي جدا، فهذا التدريب رقم 10 حتى الآن، بالإضافة إلى ميزة أخرى تتمثل في زيادة عدد الدول المشاركة به غير اليونان وقبرص تزيد باستمرار.

وتابع: "مؤخرًا انضم لهذا التدريب كلًا من فرنسا والإمارات، فضلا عن عدد كبير أخر من الدول تشارك بصفة مراقب وهم 7 دول (السعودية، البحرين، السودان، الأردن، أمريكا، أيطاليا، ألمانيا)، وهي دول ذات ثقل سياسي وعسكري سواء في الإقليم أو العالم، وبهذا يضم التدريب المشترك 12 دولة بين مشارك ومراقب".

وأشار إلى أن من مزيا هذا التدريب أيضا، أنه تدريب بحري جوي، وليس بحري فقط فكل الدول المشاركة به قدمت للتدريب قواتها البحرية والجوية، فهذا ليس مجرد تدريب عادي، بل تدريب على أعمال التخطيط لإدارة العمليات المشتركة سواء جوية أو بحرية، موضحًا أن العمليات الجوية والبحرية عمليات معقدة، وتحتاج إلى احترافية عالية في التخطيط، خاصة اننا نتحدث عن بحر مفتوح ومسافات كبيرة مثل البحر المتوسط ، وايضا نتحدث عن أعمال القتال نفسها وإدارتها.

وواصل: "التدريب الحقيقة يشرف أي مصري ويشرف أي قوات مشتركة به، فترة هذا التدريب كبيرة لكبر عدد الدول المشاركة به، بالإضافة إلى تعددية الفعاليات التي يشملها برنامجه.