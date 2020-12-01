محافظ الغربية لمخترع "روبوت كورونا": نسعى لتطبيقه بالمستشفيات الحكومية

استقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم بمكتبه، المخترع المصري محمود الكومي، ابن مدينة طنطا، الذي ابتكر "روبوت" يساهم في إجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعرض المخترع الشاب، المتخصص في الميكاترونيكس، تجربته أمام المحافظ، بداية من فكرة الروبوت ونهاية بالنسخة الثالثة منه، التي تم تجربتها داخل أحد المستشفيات الخاصة.

وأشار الكومي، إلى قدرة الروبوت على أخذ مسحة من الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس دون الحاجة للتدخل البشري، مما يساعد على تقليل عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" بين الأطقم الطبية.

ومن جانبه، أبدى الدكتور طارق رحمي، سعادته البالغة بهذا الاختراع، خاصة أنه يمكن استخدامه في مجالات العناية الطبية بشكل عام، مطالبا المهندس محمود بإعداد ملف كامل عن المشروع حتى يتسنى للمحافظة التواصل المباشر مع وزارة الصحة وجامعة طنطا ورجال الأعمال لدعم المشروع وتطبيقه بشكل كامل داخل المستشفيات الحكومية.

وفي وقت سابق، كرمت جامعة طنطا 13 عالمًا من أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 7 علماء من كلية العلوم، و5 من كلية الهندسة، بالإضافة إلى عالم من كلية الصيدلة، وأكد الدكتور عماد عتمان، حرص إدارة الجامعة على تكريم رواد البحث العلمي والنابغين والمتفوقين بالجامعة، في إطار تقدير الدولة المصرية لقيمة العلم والعلماء باعتبارهم أمل مصر في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا، إلى جانب دورهم الرائد في خدمة قضايا المجتمع.

وأضاف أن الجامعة حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي بوصفه قاطرة تقدم المجتمعات، ومفتاح التنمية الشاملة والمستدامة، والسبيل الأوحد لخدمة قضايا المجتمع.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، أن ظهور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن هذه القائمة يعكس سعي الجامعة الدائم لرفع كفاءة البحث العلمي وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، مشيرا إلى دور السياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز.

وضمت القائمة؛ الدكتور عبد النبي قابيل الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور أحمد السباعي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور الرفاعي قناوي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور مصطفى فهمى حسنين الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور السيد العجوز الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور صالح شلبي الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور جمال المغربي الأستاذ بكلية الصيدلة، والدكتور مصطفى الشيخ الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد عياد الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور ضياء الدين منصور الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور عبد الفتاح أبو مهرة الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور محمد العيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم.