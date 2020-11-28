مخترع روبوت يجري مسحة كورونا: الأول من نوعه.. وأتمنى تصنيعه في مصر

قال المهندس محمود الكومي، مخترع روبوت يقوم بإجراء مسحات كورونا بالمستشفيات، إن اختراعه صُنف الأول بين 20 روبوتًا طبيًا على مستوى العالم، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، لافتًا إلى أنه طوّر الروبوت لحماية الأطقم الطبية وتقليل انتشار العدوى، وأنه يتمنى أن يُصنع في مصر بدلًا من الخارج.

وأضاف "الكومي"، خلال تصريحات من خلال تطبيق "زوم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، و"on"، ويقدمه الإعلامي حسام الدين حسين: "اسم الروبوت هو كيرا، وهو الأول على مستوى العالم الذي يطبق فكرة مسحات الـpcr، وهو ما جعل العالم يشيد به، ويمكنه إجراء أشعات على الصدر والقلب، وكذلك الأشعة المقطعية، ويمكنه قياس درجة الحرارة أيضًا".

وتابع: "الروبوت بيشوف لو لابس كمامة، ولو مش لابس بيقول لي البس كمامة وتفضل بالدخول"، لافتًا إلى أن الإصدارين الأول والثاني استغرقا منه شهرًا ونصف الشهر، فيما استغرق الإصدار الثالث شهرًا واحدًا.

وأوضح: "أهدى هذا الروبوت للشعب المصري، وأهدى الإنجاز كاملًا إلى الرئيس السيسي، حيث أنه مهتم بالذكاء الاصنطاعي ويشرفني أن أكون ابنًا من أولاده، وهذا الاختراع شرفني خارج مصر وجعلني أساهم في رفع راية مصر بالدول التي عرضنا الروبوت فيها".

وأشار، إلى أن الروبوت يخدم بإحدى المستشفيات الخاصة، معربًا عن أمله في أن يخدم في كل المستشفيات الحكومية والخاصة بمصر، حتى يفيد البشرية، ويصنع في مصر: "أتمنى إنه يبقى صُنع في مصر، ومش حابب إنه يتصنع برة مصر، وده حلمي الوحيد، وأتمنى إنه يتحدد ونفسي الدولة تدعمني".