وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره المصري

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال رأس الجانبان أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين.

وحضر الاستقبال والاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي بن عبدالله الصالح.