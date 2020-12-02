خبير عسكري عن "ميدوزا-10": مصر تسعى لتبادل الخبرات مع أقوى الدول

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنّ أهداف التدريب الجوي البحري المشترك "ميدوزا – 10"، يحقق رسائل متعددة في إطار التعاون المستمر بين الدول المشاركة فيه بالقوات، وهي 5 دول: مصر، اليونان، قبرص، فرنسا، والإمارات، إضافة للدول المراقبة، هي: السعودية، أمريكا، البحرين، السودان، الأردن، إيطاليا، وألمانيا.

وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة Extra news، أنّ الدول بها ركائز أساسية، ولها أهداف داخل التدريب نؤكد التعاون المصري مع أقوى الدول في هذا المجال وتقديم كل ما هو جديد، والهدف من التدريب المشترك تبادل الخبرات بين العناصر وبعضها البعض، للوصول لأعلى درجات الكفاءة المشتركة.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أنّ مصر دائما تنتهز الفرص لتخطيط أهدافها ومصالحها، لتوصيل رسائل معينة وتوضيح أنّ مصر دولة قوية وقادرة على حماية أهدافها ومصالحها، ولا تعتدي على أحد، وقادرة على حماية إنجازاتها وأمنها القومي، وهذا من متطلبات الأمن القومي المصري.

وأكد أنّ التدريب يأتي في إطار تحقيق المصالح، ولا يتجاوز على أحد في إطار التعرف على أشكال التدريب وأنواعه ومستويات التدريب وكيفية ترقيتها، والهدف الرئيسي هو إثبات القدرة على تحقيق أهدافها وحماية إنجازاتها.