عادل العمدة: مناورة "حسم 2020" رسالة توضح قدرتنا على سحق أي تهديد لأمننا

أكد اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن اختيار اسم المناورة التي خاضتها القوات المسلحة مرحلتها الرئيسية أمس، وهو "حسم 2020"، له دلالة، وهي قدرة القوات المسلحة المصرية على حسم وسحق أي تهديد لأمنها القومي؛ فجيشنا قوي ومصنف من أقوى 10 جيوش عالمياً، وهو ما ظهر بالفتح الاستراتيجي ونقل القوات، والترتيبات، والمرحلة الرئيسية للمناورة التي نفذت قبل ساعات، والتي أكدت جاهزية قواتنا المسلحة لأية مهام قد تُكلف بها.

وأضاف "العمدة"، في تصريح لـ"الوطن"، أن القوات الخاصة من رجال الصاعقة والمظلات، أثبتوا قدرتهم على القضاء على المرتزقة، والتعاون مع الأسلحة المختلفة في تنفيذ المهام المكلفة بهم، مثل القضاء على "المرتزقة"، وهي من التهديدات الواردة لأمننا القومي، سواء كانت متحركة، أو متواجدة في نقاط ارتكاز؛ فسيكون لهم رجال القوات الجوية والمدفعية والقوات البرية بمثابة ساحق لهم.

وأوضح أن كلمة "إصابة مباشرة"، كانت مرادف لأي استهداف يجري خلال المناورة "حسم 2020"، وهي دليل على الكفاءة القتالية العالية لرجال قواتنا المسلحة، كما أظهر رجال الدفاع الجوي كفاءة عالية أيضا، وكذلك الأجهزة التخصصية التي تمكنت من التعامل مع وسائل الاتصال لو كانت متصلة بالأقمار الصناعية للتواصل مع دول داعمة للإرهاب، ما يؤكد جاهزيتنا للتعامل مع أي تحدي أو تهديد لأمننا القومي.

وأشار "العمدة"، إلى أن "المناورة" بمثابة "بيان عملي" أجرته وحدات القوات المسلحة المختلفة المشاركة في التدريب، والتي أثبتت جاهزية رجال القوات المسلحة لتنفيذ التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لهم خلال زيارة قاعدة سيدي براني العسكرية مؤخراً، بالاستعداد الكامل لتنفيذ أية مهام قد تكلف بها قواتنا المسلحة داخل أو خارج البلاد.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية قوية، ولكنها رشيدة، تتعامل بدقة وحكمة، تحدد حجم التهديدات، وتقيم الأسلوب الأمثل للتعامل معها، وتُدرب رجالها على التعامل وتنفيذ تلك الأساليب لمواجهة التهديدات التي قد تستهدف أمننا القومي، مؤكداً امتلاك قواتنا المسلحة للقدرات التي تكفل لها الحفاظ على الأمن القومي المصري، حال استدعى الأمر ذلك.

وأكد أن الجيش المصري قادر على حسم أي معركة قد تهدد أمننا القومي، سواء كانت مواجهات مع عناصر إرهابية، وهو الأمر الذي نمتلك خبرات ونجاحات كبرى فيه، أو كانت تهديدات أخرى، موضحاً أن التدريب والمناورة يتشابه مع مسرح العمليات المحتمل لمهام محتملة مستقبلاً، وهو مسرح العمليات الذي أبلت فيه قواتنا المسلحة بـ"احترافية".