عبدالمنعم سعيد: "ترامب هيمسك للديمقراطيين على الواحدة"

قال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم لا يتغير بالكامل بعد تغيير الرئيس الأمريكي، لكن يوجد تغيير يحدث باستمرار، وهناك بعض الأمور التي نفذها دونالد ترامب، لا يستطيع جو بايدين البعد عنها، مثل المخالفات مع الصين.

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية على الهواء في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، أن العقوبات المفروضة على إيران من جانب الولايات المتحدة، لن يتم تخفيفها.

وأوضح أن إدارة بايدن لن تكون امتدادا لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، التي أثرت بشكل معين على منطقة الشرق الأوسط، وساعدهم الظرف الزمني حينها، ووجود قضايا داخلية عالقة على تنفيذ مخططهم، لافتا إلى أن أوباما كان تفكيره خاطئا، لكن بايدن نائبه له وجهات نظر جيدة، في بعض الأمور وحرص على اختيار فريقه الجديد من العاملين في الدولة، ليكونوا مساعدين له، ومن بينها وزير الخارجية الجديد، ومستشار الأمن القومي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جو بايدن ينتمي إلى يمين الوسط الديمقراطي، بينما كان ينتمي الرئيس الأسبق باراك حسين أوباما إلى يسار الوسط، موضحا أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لن يختفي، لكنه ينتوي الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2024، وسيعمل على جذب وسائل الإعلام إليه، ليكون في دائرة الضوء، وسط تشكيل معارضة قوية لبايدن معلقا "ترامب هيمسك للواحدة للديمقراطيين".

وسيتولى الرئيس الجديد جو بايدن المنصب رسميا في 20 يناير2021، بعد أن يسلم دونالد ترامب السلطة له بعد الهزيمة في الانتخابات التي شهدت نسبة مشاركة واسعة من الأمريكيين وتابعها العالم بشغف خاصة أن ترامب كانت له مواقف مؤيدة لإسرائيل بشكل منحاز ضد العرب.